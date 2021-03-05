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Москва запаслась тюльпанами 

Мослента 2 часа назад
Москва запаслась тюльпанами
Фото: РИА Новости
Московские теплицы к 8 Марта вырастили около пяти миллионов тюльпанов различных сортов, заявили в департаменте жилищно-коммунального хозяйства столицы. Об этом сообщает агентство «Москва».
Луковицы высаживали в декабре и январе. К концу февраля бутоны уже сформировались и начали набирать цвет.
Москвичам порекомендовали покупать тюльпаны с закрытым бутоном, а если цветы были куплены заранее — хранить их в холодильнике. Чтобы цветок простоял дольше, специалисты рекомендуют удалять лишние листья в нижней части стебля — так вода будет дольше оставаться свежей.
Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что москвичей на Международный женский день 8 Марта ожидает погода «с мужским характером».
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Новости Москвы , Евгений Тишковец
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