Москва запаслась тюльпанами 

Московские теплицы к 8 Марта вырастили около пяти миллионов тюльпанов различных сортов, заявили в департаменте жилищно-коммунального хозяйства столицы. Об этом сообщает агентство «Москва».

Луковицы высаживали в декабре и январе. К концу февраля бутоны уже сформировались и начали набирать цвет.

Москвичам порекомендовали покупать тюльпаны с закрытым бутоном, а если цветы были куплены заранее — хранить их в холодильнике. Чтобы цветок простоял дольше, специалисты рекомендуют удалять лишние листья в нижней части стебля — так вода будет дольше оставаться свежей.