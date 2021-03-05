61 км составила длина пробок в Москве

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Длина заторов на дорогах Москвы в утренний час пик 5 марта составила 61 километр, сообщил официальный Telegram-канал дептранса города. При этом в целом пробки в столице оценили в два балла.

В департаменте подчеркнули, что заторы наблюдаются у Цветочного рынка в преддверии 8 Марта. Затруднено движение по внешней стороне Третьего транспортного кольца перед Рижской эстакадой.

В целом в городе ожидаются пробки до четырёх баллов — с утра, до шести баллов — днём и вечером.

Движение в центр затруднено: Волгоградский проспект, Рязанский проспект, Ярославское шоссе, — сказано в сообщении ведомства.

Пока нормально едут Варшавское шоссе, Кутузовский проспект и проспект Маршала Жукова.