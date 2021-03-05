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Москва

Пробки в Москве с утра растянулись на 61 км 

News.ru 36 минут назад
61 км составила длина пробок в Москве
Фото: News.ru
Длина заторов на дорогах Москвы в утренний час пик 5 марта составила 61 километр, сообщил официальный Telegram-канал дептранса города. При этом в целом пробки в столице оценили в два балла.
В департаменте подчеркнули, что заторы наблюдаются у Цветочного рынка в преддверии 8 Марта. Затруднено движение по внешней стороне Третьего транспортного кольца перед Рижской эстакадой.
В целом в городе ожидаются пробки до четырёх баллов — с утра, до шести баллов — днём и вечером.
Движение в центр затруднено: Волгоградский проспект, Рязанский проспект, Ярославское шоссе, — сказано в сообщении ведомства.
Пока нормально едут Варшавское шоссе, Кутузовский проспект и проспект Маршала Жукова.
Ранее NEWS.ru писал, что сообщения о перекрытии дорог в Новосибирске из-за Мишустина назвали ложью. Данные СМИ о том, что при приезде в Новосибирск с рабочим визитом Михаила Мишустина будут перекрыты дороги, не соответствуют действительности, отметил пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков.
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Новости Москвы , Михаил Мишустин
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