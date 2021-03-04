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Москва

В столице появилась новая техника на очистки льда во дворах 

Российская Газета 33 минуты назад
В столице появилась новая техника на очистки льда во дворах
Фото: РИА Новости
Очищать дворовые территории, парковки и межквартальные проезды от снега и льда теперь будут новая техника — скреперы или скалыватели льда. Об этом сообщает в Telegram-канале пресс-служба городского хозяйства Москвы.
Скрепер — это специальная насадка на конце которой висит диск, напоминающий крышку от большой кастрюли. Вращающийся диск с режущей кромкой легко скалывает лед и разрыхляет утрамбованные снежные массы. При этом он не портит асфальтовое покрытие.
Пользователи соцсетей уже прозвали мини-погрузчики с таким навесным оборудованием "ледоколами". Такая техника была замечена уже на востоке и северо-востоке столицы.
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