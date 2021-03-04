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Дептранс предупредил москвичей о росте числа поездок перед 8 Марта 

Вечерняя Москва и ещё 1 4 часа назад
Дептранс предупредил москвичей о росте числа поездок перед 8 Марта
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Перед праздничными выходными в столице по традиции увеличивается количество поездок по городу. Об этом в четверг, 4 марта, сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы.
Отмечается, что за неделю количество личных автомобилей в столице выросло на шесть процентов (плюс 180 тысяч машин). Перед праздничными выходными затруднения возможны у цветочных рынков и торговых центров, а именно возле Комсомольской площади, площади Киевского вокзала, Даниловского рынка, Рижского рынка и Измайловского совхоза.
В ближайшие выходные Дептранс посоветовал пользоваться общественным транспортом.
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