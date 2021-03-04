Зима в Москве оказалась теплее климатической нормы

«Средняя температура зимнего периода в Москве составила минус 6,9 градуса. А норма — минус 7,7 градуса. Февраль холодный был, а в целом зима оказалась почти на градус выше нормы. Поэтому ощущения человека отличаются от сухих цифр», — заявил Вильфанд.