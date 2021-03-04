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Погода в Москве: зима в столице оказалась теплее климатической нормы 

ИА Regnum 25 минут назад
Зима в Москве оказалась теплее климатической нормы
Фото: РИА Новости
Зима 2020−2021 годов в Москве оказалась теплее средних многолетних значений. Об этом 4 марта сообщил научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Метеоролог отметил, что по оценкам населения зима была холоднее чем обычно. Однако цифры противоречат оценкам населения.

«Средняя температура зимнего периода в Москве составила минус 6,9 градуса. А норма — минус 7,7 градуса. Февраль холодный был, а в целом зима оказалась почти на градус выше нормы. Поэтому ощущения человека отличаются от сухих цифр», — заявил Вильфанд.

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Новости Москвы , Погода , Роман Вильфанд , Росгидромет , ИА REGNUM
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