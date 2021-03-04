Колонна во главе со Смертью прошла по Цветному бульвару

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Москва

Опубликовано видео шествия колонны во главе со Смертью в Москве 

Алевтина Жаркова 45 минут назад
В Москве состоялось шествие со Смертью. Жители столицы сняли на видео необычную процессию, запись публикует телеканал «Москва 24».
На кадрах возглавляемая человеком в костюме смерти с косой колонна людей двигается со стороны метро в районе Цветного бульвара. В странном мероприятии приняло участие довольно много людей. Свидетели шествия до сих пор гадают, что это была за акция.
Ранее сообщалось, что в Подольске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием патрульного автомобиля. Полицейская машина оседлала находящийся на дороге отбойник.
Новости Москвы , Видео , Общество
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