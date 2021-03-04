Маршруты автобусов изменились у станции «Проспект Вернадского»

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Маршруты автобусов изменились в районе станции метро "Проспект Вернадского" из-за строительства Большой кольцевой линии (БКЛ). Об этом сообщили в пресс-службе департамента строительства Москвы.

На время работ автобусы № 42, 120, 616, 661, 715, 793, 890 будут курсировать в обоих направлениях по временной объездной дороге. Также пассажиров предупредили о временно объединенных остановках "Улица Удальцова, 51" и "Метро "Проспект Вернадского".

С 7 февраля маршруты шести автобусов изменились на Шоссейной улице. Речь идет об автобусах № 35, 161, 292, 646, 703 и 736. Причиной изменений стало проведение строительных работ. Остановки "Батюнинская улица" и "1-й Курьяновский проезд" перенесли на временную дорогу. Изменения останутся актуальными до окончания ремонтных работ.