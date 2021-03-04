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Москва

Обновлена статистика по коронавирусу в Москве 

Мослента 19 минут назад
2150 случаев заражения коронавирусом выявили в Москве
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
В Москве за последние сутки выявили 2150 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в столице достигло 985 284. Обновленная статистика опубликована в четверг, 4 марта, на сайте стопкоронавирус.рф.
В столице за все время вылечились 905 521 пациент, из них 2421 — выздоровевшие только за прошедшие сутки. Умерли с начала эпидемии 15 243 человек, в том числе известно о 51 скончавшемся за последние сутки.
В Московской области зарегистрировано 693 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в регионе — 216 591. За все время выздоровели больше 176 тысяч человек, также зафиксировано 4777 летальных исходов.
В России выявили более четырех миллионов человек с подтвержденным диагнозом — 4 290 135. За последние сутки число зараженных увеличилось на 11 385.
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Новости Москвы , Московская область
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