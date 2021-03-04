Реставрация Дома Мельникова начнется в этом году 

В 2021 году начнется многоэтапная научная реставрация всемирно известного памятника архитектуры экспериментального дома-мастерской, построенного архитектором Мельниковым в 1927–1929 годах в Кривоарбатском переулке в Москве — Дома Мельникова.

Государственный музей архитектуры имени А. В. Щусева подписал Соглашение о сотрудничестве по сохранению Дома Мельникова с ПАО «Группа ЛСР» (девелопер №2 в России по объемам строительства).

Благодаря финансовой поддержке «Группы ЛСР», генерального партнера по реставрации Дома Мельникова, работы по спасению архитектурного шедевра предполагается осуществить в течение четырех лет. Результатом первого этапа в текущем году станет завершение всестороннего обследования здания и подготовка проекта реставрации памятника. На его основе в 2022–2024 годах будут проведены все необходимые реставрационные работы. В частности, будут сохранены и укреплены авторские межэтажные конструкции-мембраны, отреставрированы оригинальные деревянные рамы 63 шестиугольных окон и гигантского витражного окна, восстановлена первоначальная система воздушного отопления здания, исследованы и сохранены цветовые решения архитектора-авангардиста.

«Сохранение культурного наследия нашей страны — важнейшая задача, — отметила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова. — И мы, безусловно, рады, когда к этой работе подключается профессиональное сообщество, а также представители российского бизнеса. Надеюсь, эта долгожданная инициатива — реставрация всемирно известного Дома Мельникова — станет прекрасным примером для других подобных проектов. Мы будем очень внимательно следить за ходом работ, ведь здание по праву считается одним из неповторимых архитектурных памятников столицы».

«Это исторический момент, — заявила директор Государственного музея архитектуры имени А. В. Щусева Елизавета Лихачева. — Мы начинаем длинный и непростой путь спасения уникального памятника русской архитектуры для будущих поколений. Музей безмерно благодарен «Группе ЛСР», сотрудничество с которой открывает все необходимые возможности для долгожданной научной реставрации Дома Мельникова. Мы намерены сделать ее образцом сохранения памятников архитектуры XX века».

«Как ответственный застройщик и компания, которая постоянно сотрудничает с лучшими современными архитекторами, мы, безусловно, переживаем за судьбу шедевров отечественного зодчества, — пояснил генеральный директор «Группы ЛСР» Андрей Молчанов. — В случае с Домом Мельникова — это вообще памятник авангарда мирового значения. Поэтому обеспечение его сохранности — долг перед гражданами всей планеты. Мы уже приложили руку к увековечиванию памяти Мельникова, назвав в его честь улицу в рамках нашего флагманского московского жилого комплекса — «ЗИЛАРТа». Теперь, к чести для нас, и жизнь дома Константина Степановича будет навеки связана с именем нашей компании».

В Доме Мельникова будет проведена консервация предметов мемориальной обстановки и хранящихся в нем творческих архивов. Кроме того, в рамках реставрационных работ воссоздадут исторический облик сада на территории памятника. По словам директора Музея Константина и Виктора Мельниковых Павла Кузнецова, при разработке любых реставрационных мер приоритетом для музея является максимальное сохранение подлинных материалов, оригинальных архитектурных и инженерных решений 1920-х годов. Итогом комплексной реставрации станет долгосрочное сохранение Дома Мельникова для его использования в качестве объекта музейного показа, а также подготовка номинационного досье для включения здания в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО

В качестве генерального проектировщика реставрации выступит архитектурное бюро «Рождественка». Оно объединит пул российских и зарубежных специалистов, ранее участвовавших в углубленном предреставрационном исследовании Дома Мельникова.