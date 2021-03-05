Культурно-досуговый центр построят на юге столицы

В столичном районе Бирюлево Западное построят культурно-досуговый центр. Об этом в пятницу, 5 марта, рассказал председатель Мосгосэкспертизы Валерий Леонов

Здание появится по адресу Булатниковский проезд, дом 10а, строения 1 и 2. В подземной части центра появится спортивный зал с раздевалкой и душевыми. Также там расположатся тренерские, комната отдыха для персонала, склад для музыкальных инструментов и служебные помещения.

На первом этаже будет находиться главный вестибюль. Также здесь организуют двухсветный концертный зал с эстрадой и несколько дополнительных помещений.