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Культурно-досуговый центр построят на юге Москвы 

Вечерняя Москва и ещё 3 3 часа назад
Культурно-досуговый центр построят на юге столицы
Фото: mos.ru / Евгений Самарин
В столичном районе Бирюлево Западное построят культурно-досуговый центр. Об этом в пятницу, 5 марта, рассказал председатель Мосгосэкспертизы Валерий Леонов.
Здание появится по адресу Булатниковский проезд, дом 10а, строения 1 и 2. В подземной части центра появится спортивный зал с раздевалкой и душевыми. Также там расположатся тренерские, комната отдыха для персонала, склад для музыкальных инструментов и служебные помещения.
На первом этаже будет находиться главный вестибюль. Также здесь организуют двухсветный концертный зал с эстрадой и несколько дополнительных помещений.
В культурно-досуговом центре будут работать техническая мастерская, театральная студия, кружок робототехники, студия живописи и графики, студия изучения иностранного языка, музыкальные классы, студии декоративно-прикладного творчества и раннего развития, а также кружки эстетического воспитания и декламации. Территорию вокруг здания благоустроят, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
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Новости Москвы , Строительство , Валерий Леонов
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