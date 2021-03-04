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В Москве упростили порядок получения выплат семьям с детьми 

ИА Regnum и ещё 34 5 часов назад
В Москве упростили порядок получения выплат семьям с детьми
Фото: depositphotos.com
В Москве для семей с детьми упростили подачу электронных заявлений на получение выплат. Об этом 4 марта сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы.
Мэр города Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому при подаче заявления через портал госуслуг больше не требуется прикреплять сканы и копии документов, которые подтверждают право на выплаты.
Новые правила будут действовать для получения дополнительного единовременного пособия молодым семьям при рождении ребенка; ежемесячного пособия на ребенка малообеспеченным семьям; единовременной компенсационной выплаты при рождении ребенка; отдельных социальных выплат многодетным семьям; единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях, работающих на территории Москвы (в срок до 20 недель беременности); социальных выплат отдельным категориям семей с детьми до трех лет.
Как сообщало ИА REGNUM, правительство России утвердило концепцию цифровой трансформации социальной сферы. Как рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с заместителями, для решения задач в соцсфере будет создана единая цифровая платформа, которая позволит автоматически предоставлять помощь всем нуждающимся без бумажной волокиты.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , Правительство РФ , Правительство Москвы
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