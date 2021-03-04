Мемориальную доску Лужкову установят в Севастополе 

Мемориальную доску в память о бывшем мэре Москвы Юрии Лужкове решено установить на здании Дома Москвы на площади Нахимова в Севастополе, сообщил член Общественной палаты Севастополя, председатель Союза журналистов города, капитан 1-го ранга запаса Сергей Горбачев.
Ранее председатель Совета ветеранов Черноморской эскадры и дивизии надводных кораблей Черноморского флота контр-адмирал Николай Михальченко от имени ветеранской общественности обратился к властям Севастополя с ходатайством об установке на здании Дома Москвы на площади Нахимова мемориальной доски Лужкову.
«На основании предложений общественности, ветеранов, в том числе Совета ветеранов Черноморской эскадры и дивизии надводных кораблей ЧФ, Военно-научного общества Черноморского флота, одобрена инициатива об установке памятной доски Ю. М. Лужкову на Доме Москвы в Севастополе (площадь Нахимова)», — сообщил Горбачев, передает РИА «Новости».
Для решения практических вопросов по этому поводу в Севастополь следующей неделе прибудет представитель фонда «Москва — Севастополь» Салават Щербаков, который проведет встречи с руководством Черноморского флота и Севастополя. По данным адмирала Игоря Касатонова, который ранее возглавлял фонд «Москва — Севастополь», уже есть предложения об архитектурном и художественном решении проекта мемориальной доски, сообщил Горбачев.
Лужков в 90-е годы инициировал поддержку российского Черноморского флота. В результате Черноморский флот сохранился в главной базе — Севастополе, в строй из затянувшегося ремонта был возвращен флагман флота ракетный крейсер «Москва», ремонтировались другие корабли. В городе благодаря помощи москвичей построены тысячи квартир для моряков, школа, детский сад, открыт Дом Москвы на площади Нахимова, Черноморский филиал МГУ им. Ломоносова — первый филиал Московского университета за рубежом.
Юрий Лужков скончался 10 декабря 2019 года в мюнхенской клинике «Гроссхадерн». После его похорон, прошедших в Москве 12 декабря, была озвучена версия, что ему проводили коронарографию, и в ходе операции доктор задел сосуд, который в итоге лопнул. Главврач же немецкой клиники заявил, что при обследовании Лужкова медики заметили, что у него были закрыты сосуды. Сначала их удалось открыть, но затем началось кровотечение, и сердце политика остановилось.