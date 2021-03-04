Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Мемориальную доску Лужкову установят в Севастополе 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Мемориальную доску Лужкову установят в Севастополе
Фото: РИА Новости
Мемориальную доску в память о бывшем мэре Москвы Юрии Лужкове решено установить на здании Дома Москвы на площади Нахимова в Севастополе, сообщил член Общественной палаты Севастополя, председатель Союза журналистов города, капитан 1-го ранга запаса Сергей Горбачев.
Ранее председатель Совета ветеранов Черноморской эскадры и дивизии надводных кораблей Черноморского флота контр-адмирал Николай Михальченко от имени ветеранской общественности обратился к властям Севастополя с ходатайством об установке на здании Дома Москвы на площади Нахимова мемориальной доски Лужкову.

«На основании предложений общественности, ветеранов, в том числе Совета ветеранов Черноморской эскадры и дивизии надводных кораблей ЧФ, Военно-научного общества Черноморского флота, одобрена инициатива об установке памятной доски Ю. М. Лужкову на Доме Москвы в Севастополе (площадь Нахимова)», — сообщил Горбачев, передает РИА «Новости».

Для решения практических вопросов по этому поводу в Севастополь следующей неделе прибудет представитель фонда «Москва — Севастополь» Салават Щербаков, который проведет встречи с руководством Черноморского флота и Севастополя. По данным адмирала Игоря Касатонова, который ранее возглавлял фонд «Москва — Севастополь», уже есть предложения об архитектурном и художественном решении проекта мемориальной доски, сообщил Горбачев.
Лужков в 90-е годы инициировал поддержку российского Черноморского флота. В результате Черноморский флот сохранился в главной базе — Севастополе, в строй из затянувшегося ремонта был возвращен флагман флота ракетный крейсер «Москва», ремонтировались другие корабли. В городе благодаря помощи москвичей построены тысячи квартир для моряков, школа, детский сад, открыт Дом Москвы на площади Нахимова, Черноморский филиал МГУ им. Ломоносова — первый филиал Московского университета за рубежом.
Юрий Лужков скончался 10 декабря 2019 года в мюнхенской клинике «Гроссхадерн». После его похорон, прошедших в Москве 12 декабря, была озвучена версия, что ему проводили коронарографию, и в ходе операции доктор задел сосуд, который в итоге лопнул. Главврач же немецкой клиники заявил, что при обследовании Лужкова медики заметили, что у него были закрыты сосуды. Сначала их удалось открыть, но затем началось кровотечение, и сердце политика остановилось.
Видео дня. Паулина Андреева родила сына Федору Бондарчуку
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Синоптик рассказал о погоде в Москве Синоптик рассказал о погоде в Москве Синоптики рассказали о погоде в Москве Синоптики рассказали о погоде в Москве Парковки в Москве решили сделать бесплатными 8 марта Парковки в Москве решили сделать бесплатными 8 марта
Комментарии
Новости Москвы , Сергей Горбачев , Юрий Лужков , МГУ , РИА Новости , Севастополь
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Подростки спасли школьницу от суицида
00:40
Подростки спасли школьницу от суицида
Происшествия
«Я смертник»: россиянин готовил теракт под Калининградом
00:47
«Я смертник»: россиянин готовил теракт под Калининградом
Происшествия
Таксист отправил в нокаут пьяного пассажира
00:36
Таксист отправил в нокаут пьяного пассажира
Происшествия Криминал
Соперница жестоко избила студентку в Приамурье
00:48
Соперница жестоко избила студентку в Приамурье
Происшествия
Плащ-невидимка подвел грабителя банка
00:10
Плащ-невидимка подвел грабителя банка
Происшествия Криминал
США показали «прорыв» российского С-400
01:17
США показали «прорыв» российского С-400
Армия Оружие
Видео с преступником, ранившим 8 человек в Швеции
00:34
Видео с преступником, ранившим 8 человек в Швеции
Происшествия
Видео прохождения трассы «Стальной охотник»
01:29
Видео прохождения трассы «Стальной охотник»
Армия
Учения танкового батальона ЦВО показали на видео
00:48
Учения танкового батальона ЦВО показали на видео
Армия
Видео стрельб подразделений РХБ защиты ЦВО
01:16
Видео стрельб подразделений РХБ защиты ЦВО
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение