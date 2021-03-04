Москвичам рассказали, как отпраздновать 8 Марта

Москвичам рассказали, как можно провести Международный женский день, 8 Марта, в столичных парках. На различных городских площадках проведут мастер-классы, лекции, спектакли, а также подарят женщинам цветы и открытки.

В частности, ландшафтный парк «Митино» пригласил москвичей на спортивный мастер-класс по зумбе 7 марта. Всем посетительницам парка 8 марта будут дарить цветы. Кроме того, москвички смогут получить цветы в «Сокольниках», Измайловский парке, Парке Горького и на других природных территориях столицы.

В «Сокольниках» гостей будут встречать аниматоры, а в парке «Садовники» выступят артисты уличного театра Pololo. Для посетителей музея-заповедника «Царицыно» презентуют выставку из цветов — москвичам покажут весенние первоцветы.

В парке «Северное Тушино» женщинам кроме цветов будут дарить открытки. А в парке Фили посетительницам презентуют цветы во время забега. Кроме того, на сцене парка пройдет концерт.