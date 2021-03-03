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Власти Подмосковья раскрыли планы на Масленицу 

ИА Regnum и ещё 3 2 часа назад
Власти Подмосковья раскрыли планы на Масленицу
Фото: РИА Новости
Во время празднования Масленицы в Подмосковье будет открыто 30 тематических ярмарок. Об этом 3 марта сообщается на сайте правительства Московской области.
Как отметил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский, праздничные мероприятия будут проходить на городских площадках. При этом количество ярмарок может увеличиться до 40−45, в случае если от организаторов поступят новые заявки на их проведение. Предполагается, что жители региона смогут приобрести на этих площадках качественные подмосковные товары по доступным ценам — от сувениров и народных промыслов до продуктов питания с фермерских хозяйств.

«В Московской области с 8 марта начинаются масленичные гуляния. Самый веселый и сытный народный праздник отметят в 25 муниципалитетах региона. На сегодняшний день планируется провести более 30 ярмарок, посвященных Масленице. Это более одной тысячи торговых точек для реализации местной продукции», — заявил Воскресенский.

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Новости Москвы , Сергей Воскресенский , Правительство московской области , Московская область
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