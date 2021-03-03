Власти Подмосковья раскрыли планы на Масленицу 

«В Московской области с 8 марта начинаются масленичные гуляния. Самый веселый и сытный народный праздник отметят в 25 муниципалитетах региона. На сегодняшний день планируется провести более 30 ярмарок, посвященных Масленице. Это более одной тысячи торговых точек для реализации местной продукции», — заявил Воскресенский.