Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Москва в 13-й раз присоединится к экологической акции «Час Земли» 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Москва в 13-й раз присоединится к акции «Час Земли»
Фото: РИА Новости
Москва в 13-й раз примет участие в ежегодной экологической акции "Час Земли", которая состоится 27 марта, сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"27 марта 2021 года с 20:30 до 21:30 в Москве состоится ежегодная экологическая всероссийская акция "Час Земли 2021", организованная Всемирным фондом дикой природы (WWF) при поддержке правительства Москвы и Минприроды РФ", — рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что традиционно в этот час миллионы людей по всему миру выключают свет и бытовые электроприборы, а десятки тысяч всемирно известных зданий и достопримечательностей гасят свою подсветку.

"Это не только очень зрелищное событие и возможность увидеть необычную ночную панораму столицы, это масштабное мероприятие, которое способно привлечь внимание жителей города к сохранению природных ресурсов и продемонстрировать, что каждый лично может принять в этом участие. Экологическое просвещение — одна из важнейших задач департамента с момента его создания, поэтому мы ежегодно поддерживаем акцию "Час Земли". В 2021 году мероприятие посвящено теме открытости экологической информации, мы призываем бизнес поддержать нас в этом направлении, а также планируем расширять программу экопросвещения в этой сфере, чтобы информация о состоянии окружающей среды была максимально прозрачной и доступной для москвичей", — отметил глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.

Об акции

"Час Земли" — международная символическая акция, в ходе которой WWF призывает выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. Это самая массовая глобальная акция в истории человечества, в ней участвуют 2 млрд людей по всему миру и более 180 стран. С 2009 года акция проходит в России, с 2011 года в ней принимают участие от 16 до 20 миллионов человек ежегодно. В 2020 году "Час Земли" впервые проходил в онлайн-формате и объединил миллионы россиян, 11 часовых поясов и сотни населенных пунктов.
Видео дня. Жители покрыли мэра отборным матом из-за плохой уборки дорог
ТАСС: последние новости
Парковка в Москве 8 марта будет бесплатной Парковка в Москве 8 марта будет бесплатной Гидрометцентр сообщил об аномально низком атмосферном давлении в Москве в ближайшие дни Гидрометцентр сообщил об аномально низком атмосферном давлении в Москве в ближайшие дни До двух градусов тепла и гололедицу прогнозируют в Москве 3 марта До двух градусов тепла и гололедицу прогнозируют в Москве 3 марта
Комментарии
Новости Москвы , Антон Кульбачевский , Правительство Москвы , Минприроды
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Обращение Ибрагимовича к Нурмагомедову перед его последним боем сняли на видео
00:16
Обращение Ибрагимовича к Нурмагомедову перед его последним боем сняли на видео
Ночной перекус лося в Ленобласти показали на видео
00:20
Ночной перекус лося в Ленобласти показали на видео
Экология
Избиение пассажира таксистами в Уфе попало на видео
00:57
Избиение пассажира таксистами в Уфе попало на видео
Происшествия
Козленок-циклоп с двумя зрачками родился на Филиппинах
01:38
Козленок-циклоп с двумя зрачками родился на Филиппинах
В мире
«Ощущение, что это я ее родила»: Валерия рассказала о внучке
04:46
«Ощущение, что это я ее родила»: Валерия рассказала о внучке
Шоу-бизнес
Освободившегося «скопинского маньяка» сочли не опасным
00:32
Освободившегося «скопинского маньяка» сочли не опасным
Происшествия Криминал
Женщина выиграла 20 млн рублей в аэропорту
00:08
Женщина выиграла 20 млн рублей в аэропорту
В мире Общество
Мотоциклист выскользнул из-под колес поезда
01:31
Мотоциклист выскользнул из-под колес поезда
Происшествия Азия
Спасение покрытой коркой льда косули сняли на видео
01:37
Спасение покрытой коркой льда косули сняли на видео
Происшествия В мире
Полицейский автомобиль оседлал отбойник посреди дороги
00:35
Полицейский автомобиль оседлал отбойник посреди дороги
Происшествия Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение