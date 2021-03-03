Москва в 13-й раз присоединится к акции «Час Земли»

Москва в 13-й раз примет участие в ежегодной экологической акции "Час Земли", которая состоится 27 марта, сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"27 марта 2021 года с 20:30 до 21:30 в Москве состоится ежегодная экологическая всероссийская акция "Час Земли 2021", организованная Всемирным фондом дикой природы (WWF) при поддержке правительства Москвы и Минприроды РФ", — рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что традиционно в этот час миллионы людей по всему миру выключают свет и бытовые электроприборы, а десятки тысяч всемирно известных зданий и достопримечательностей гасят свою подсветку.

"Это не только очень зрелищное событие и возможность увидеть необычную ночную панораму столицы, это масштабное мероприятие, которое способно привлечь внимание жителей города к сохранению природных ресурсов и продемонстрировать, что каждый лично может принять в этом участие. Экологическое просвещение — одна из важнейших задач департамента с момента его создания, поэтому мы ежегодно поддерживаем акцию "Час Земли". В 2021 году мероприятие посвящено теме открытости экологической информации, мы призываем бизнес поддержать нас в этом направлении, а также планируем расширять программу экопросвещения в этой сфере, чтобы информация о состоянии окружающей среды была максимально прозрачной и доступной для москвичей", — отметил глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.

Об акции

"Час Земли" — международная символическая акция, в ходе которой WWF призывает выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. Это самая массовая глобальная акция в истории человечества, в ней участвуют 2 млрд людей по всему миру и более 180 стран. С 2009 года акция проходит в России, с 2011 года в ней принимают участие от 16 до 20 миллионов человек ежегодно. В 2020 году "Час Земли" впервые проходил в онлайн-формате и объединил миллионы россиян, 11 часовых поясов и сотни населенных пунктов.