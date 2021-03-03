В Москве выявили еще 1 284 случая коронавируса

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В столице за последние сутки выявили 1284 новых случая COVID-19. Об этом сообщили в Telegram- канале оперативного штаба по контролю за инфекцией в среду, 3 марта.

Всего с начала пандемии в городе зафиксировали 983 134 случая коронавируса.

Москва возглавляет тройку лидеров по числу новых пациентов с коронавирусной инфекцией. На втором месте расположился Санкт-Петербург, где зафиксировано 962 случая заболевания, на третьем — Московская область с 691 новым пациентом с COVID-19.

Всего за последние сутки в России выявлено 10 535 новых случаев коронавируса. За последние 24 часа 452 пациента скончались, полностью вылечились 15 694 человека.