На московских стройках не хватает 20 тысяч рабочих

"На сегодняшний день на площадках около 45-47 тыс. человек у департамента строительства трудится. Исходя из задач, которые поставил [мэр Москвы Собянин] Сергей Семенович, мы видим, что нам не хватает еще порядка 20 тыс. строителей, только по программе реновации не хватает 8 тыс. отделочников, которых нам нужно привлечь. Остается вопрос нехватки трудовых ресурсов, мы его решаем", — сказал Загрутдинов.