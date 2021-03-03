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На московских стройках не хватает около 20 тыс. рабочих 

ТАСС и ещё 3 1 час назад
На московских стройках не хватает 20 тысяч рабочих
Фото: ТАСС
Порядка 20 тыс. рабочих не хватает на строительных площадках Москвы, в том числе 8 тыс. отделочников для реализации программы реновации. Об этом сообщил журналистам в среду руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"На сегодняшний день на площадках около 45-47 тыс. человек у департамента строительства трудится. Исходя из задач, которые поставил [мэр Москвы Собянин] Сергей Семенович, мы видим, что нам не хватает еще порядка 20 тыс. строителей, только по программе реновации не хватает 8 тыс. отделочников, которых нам нужно привлечь. Остается вопрос нехватки трудовых ресурсов, мы его решаем", — сказал Загрутдинов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в интервью ТАСС сообщил, что на московских стройках из-за закрытых в связи с пандемией границ не хватает нескольких десятков тысяч рабочих. По его словам, ситуация должна восстановиться в 2021 году. Хотя уровень безработицы увеличился, предложений по рабочим местам еще больше, отмечал мэр.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , ИТАР-ТАСС
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