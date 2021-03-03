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Собянин: Москва обеспечила четверть российского экспорта в 2020 году 

Артём Кульша 2 часа назад
Собянин: Москва обеспечила четверть российского экспорта в 2020 году
Фото: ТАСС
В 2020 году власти Москвы помогли сотням малых и средних предприятий завоевать зарубежные рынки. Об этом мэр города Сергей Собянин сообщил на своем сайте.
Он обратил внимание на то, что в прошлом году столица обеспечила почти четверть объема несырьевого неэнергетического экспорта России — 39,8 из 161 миллиарда долларов.
В прошлом году объемы экспорта московских предприятий выросли на 31%, продукция поставлялась в 183 страны мира.

«Рост экспорта был подготовлен несколькими годами новой индустриализации Москвы», — объяснил Собянин.

Он рассказал, что в 2020-м город значительно расширил целевую поддержку экспорта, в частности, ввел так называемый экспортный кешбэк. Градоначальник отметил популярность акселерационной программы Е-com Success и назвал большим подспорьем для экспортеров предоставление бесплатных аккаунтов на маркетплейсах Alibaba и Europages, создание магазинов на Ebay и продвижение на Tmall.
Собянин также отметил, что в прошлом году объем выделенных экспортерам средств увеличился в семь раз почти до 500 миллионов рублей, назвал эту сумму небольшой в абсолютных цифрах (0,02% от общего объема экспорта Москвы), но отметил, что она открыла доступ на глобальные рынки для сотен малых и средних предприятий — число компаний, получивших субсидии и гранты, выросло в 2020-м в пять раз.
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Комментарии
Новости Москвы , Сергей Собянин , Alibaba , Правительство Москвы , eBay
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