В Обручевском районе Москвы построят ТПУ «Калужская» 

В Обручевском районе Москвы построят транспортно-пересадочный узел «Калужская».

Как рассказал глава Департамента строительства Рафик Загрутдинов , ТПУ построят на базе станции «Калужская» Калужско-Рижской линии и строящейся станции «Воронцовская» Большой кольцевой линии (БКЛ).

Чиновник отметил, что этот транспортно-пересадочный узел обеспечит пересадку между двумя станциями метро и наземными видами транспорта. Благодаря новому ТПУ местные жители смогут без пересадок добираться до соседних районов — Зюзина и Проспекта Вернадского.