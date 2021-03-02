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В Обручевском районе Москвы построят ТПУ «Калужская» 

RT на русском 2 часа назад
В Обручевском районе Москвы построят ТПУ «Калужская»
Фото: Официальный сайт Мэра Москвы
В Обручевском районе Москвы построят транспортно-пересадочный узел «Калужская».
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.
Как рассказал глава Департамента строительства Рафик Загрутдинов, ТПУ построят на базе станции «Калужская» Калужско-Рижской линии и строящейся станции «Воронцовская» Большой кольцевой линии (БКЛ).
Чиновник отметил, что этот транспортно-пересадочный узел обеспечит пересадку между двумя станциями метро и наземными видами транспорта. Благодаря новому ТПУ местные жители смогут без пересадок добираться до соседних районов — Зюзина и Проспекта Вернадского.
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Новости Москвы , Рафик Загрутдинов
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