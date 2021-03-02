Дом на 208 квартир построят в Новой Москве 

Все новости на карте

Жилой дом на 208 квартир возведут в жилом комплексе «Остафьево» на территории ТиНАО. Об этом во вторник, 2 марта, сообщили в пресс-службе Мосгосстройнадзора.

Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство жилого корпуса 11.1 в Новой Москве. Объект возведут в селе Остафьеве Рязановского поселения. Разрешение на строительство объекта действует до 17 августа 2022 года.