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Дом на 208 квартир построят в Новой Москве 

Вечерняя Москва и ещё 1 1 час назад
Дом на 208 квартир построят в Новой Москве
Фото: РИА Новости
Жилой дом на 208 квартир возведут в жилом комплексе «Остафьево» на территории ТиНАО. Об этом во вторник, 2 марта, сообщили в пресс-службе Мосгосстройнадзора.
Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство жилого корпуса 11.1 в Новой Москве. Объект возведут в селе Остафьеве Рязановского поселения. Разрешение на строительство объекта действует до 17 августа 2022 года.
Площадь 14-этажного дома составит 15,5 тысячи квадратных метров. Первые этажи будут нежилыми. Прилегающую к зданию территорию благоустроят и озеленят. Рабочие поставят детские и спортивные площадки, а также гостевые парковки, сообщает агентство городских новостей «Москва».
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Новости Москвы , АГН "Москва" , Московская область , Рязановский
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