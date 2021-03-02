В Москве запустят водный общественный транспорт

По его словам, работа над созданием регулярных речных перевозок уже началась. Водные трамвайчики будут выполнять не только туристическую, но и транспортную функцию, связывая между собой берега Москва-реки.

Напомним, запуск регулярного речного транспорта в Москве ранее пришлось отложить из-за пандемии коронавируса. Трамвайчики, как ожидается, будут ходить с интервалом в несколько минут. Там установят городские тарифы, а к оплате обещают принимать транспортные карты "Тройка". Будут действовать соцкарты и льготы.

Два маршрута уже определены: первый — от Киевского вокзала до парка Фили. Второй маршрут пройдет от Новоданиловской набережной до Печатников.