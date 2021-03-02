Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Стало известно, когда в Москве запустят водный общественный транспорт 

Российская Газета и ещё 2 1 час назад
В Москве запустят водный общественный транспорт
Фото: РИА Новости
Речные трамвайчики, которые будут перевозить пассажиров по городским тарифам, планируется запустить в Москве в ближайшие два-три года. Такие сроки в эфире телеканала "Россия 24" назвал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
По его словам, работа над созданием регулярных речных перевозок уже началась. Водные трамвайчики будут выполнять не только туристическую, но и транспортную функцию, связывая между собой берега Москва-реки.
Напомним, запуск регулярного речного транспорта в Москве ранее пришлось отложить из-за пандемии коронавируса. Трамвайчики, как ожидается, будут ходить с интервалом в несколько минут. Там установят городские тарифы, а к оплате обещают принимать транспортные карты "Тройка". Будут действовать соцкарты и льготы.
Два маршрута уже определены: первый — от Киевского вокзала до парка Фили. Второй маршрут пройдет от Новоданиловской набережной до Печатников.
Видео дня. За кого вышла замуж актриса Екатерина Шпица
Российская Газета: последние новости
Ни одной аварии за выходные. О переводе транзита грузового транспорта на ЦКАД Ни одной аварии за выходные. О переводе транзита грузового транспорта на ЦКАД Андрей Бочкарев: Более ста домов построено в Москве по программе реновации Андрей Бочкарев: Более ста домов построено в Москве по программе реновации Москвичи получат онлайн-консультации от сотрудников центров госуслуг Москвичи получат онлайн-консультации от сотрудников центров госуслуг
Новости Москвы , Максим Ликсутов
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Полуголую девушку на шее у сноубордиста в Сочи сняли на видео
00:13
Полуголую девушку на шее у сноубордиста в Сочи сняли на видео
Общество
Экстремальные прыжки оленей через автомобиль попали на видео
00:50
Экстремальные прыжки оленей через автомобиль попали на видео
В мире Происшествия
Опубликовано видео наезда на пешеходов на остановке в Твери
00:42
Опубликовано видео наезда на пешеходов на остановке в Твери
Происшествия
Лихач на моноколесе обогнал автомобили в Москве и попал на видео
00:17
Лихач на моноколесе обогнал автомобили в Москве и попал на видео
Общество
Появилось видео наезда автобуса на ребенка в Петербурге
00:09
Появилось видео наезда автобуса на ребенка в Петербурге
Происшествия
Российский тренер бросила ребенка об лед и попала на видео
00:09
Российский тренер бросила ребенка об лед и попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео пожара на асфальтовом заводе в Краснодаре
00:17
Опубликовано видео пожара на асфальтовом заводе в Краснодаре
Пожары Происшествия
Опубликовано видео аварии с участием «Газели» и легковушки на МКАД
00:23
Опубликовано видео аварии с участием «Газели» и легковушки на МКАД
Происшествия
«Опасные игры» мужчин с морем в Сочи сняли на видео
00:38
«Опасные игры» мужчин с морем в Сочи сняли на видео
Общество
Опубликовано видео извержения вулкана Этна
00:15
Опубликовано видео извержения вулкана Этна
В мире Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение