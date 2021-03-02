ТЦ с паркингом на крыше построят в Коммунарке 

В Коммунарке построят торговый центр с паркингом на крыше, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы

Как рассказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов , на первом этаже ТЦ будут находиться торговые площади, ресторан и кафе, на втором — магазины и фуд-корт, а на крыше оборудуют парковку на 65 машин.

"Фасады украсят металлические панели с перфорированным и дополнительно нанесенным рисунком, а также медиаэкраны. Авторы проекта предусмотрели возможность в будущем заменить фасадные панели дополнительными экранами. Зона фудкорта и входная группа будут с витражным остеклением", — рассказал он.

Отмечается, что вокруг торгового центра организуют круговое движение, благодаря которому появится доступ для пожарных, грузовых и легковых автомобилей. Ранее в столичном районе Чертаново Северное ввели в эксплуатацию торгово-развлекательный центр "Гравитация". Объект возведен на улице Чертановской, доме 20, сооружении 3, в районе Чертаново Северное за счет инвестора.

Новый трехэтажный семейный торгово-развлекательный центр построили на месте временного рынка у пересечения улицы Чертановской с Днепропетровской и Сумской улицами.