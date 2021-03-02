Монтаж эскалаторов начался на станции «Сокольники» БКЛ метро 

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На станции «Сокольники» Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена начались работы по монтажу эскалаторов, сообщили в пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«На станции полностью выполнены монолитные работы по устройству платформенной части и завершаются работы по отделке гранитной плиткой полов пассажирской зоны, строители приступили к монтажу эскалаторов», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

Он добавил, что после завершения монтажных работ будет выполнено декоративно-художественное оформление станции, посвященное строительству первых станций Московского метрополитена. Так, на светоотражающих панелях потолка разместят фрагменты плакатов тех лет.

В свою очередь гендиректор АО «Мосинжпроект» (управляющая компания по строительству новых линий и станций метро) Юрий Кравцов , чьи слова также приводятся в материале, отметил, что в настоящий момент ведется устройство жесткого основания и верхнего строения пути в тоннельных перегонах, прилегающих к станции «Сокольники» БКЛ метро. Работы по возведению основных железобетонных конструкций выполнены на 87%.

Владимир Татлин и «Одну из путевых стен и часть потолка превратят в большое декоративное панно в стилистике выдающихся художников и архитекторов-авангардистов, среди которых такие родоначальники русского конструктивизма и супрематизма, как Казимир Малевич Эль Лисицкий », — добавил Кравцов.

В пресс-службе отметили, что благодаря пересадке со станции «Сокольники» БКЛ метро на одноименную станцию радиальной ветки подземки удастся разгрузить Арбатско-Покровскую, Сокольническую и Калужско-Рижскую линии.