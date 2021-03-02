На кладбищах столицы к Пасхе запустят бесплатные автобусы

"Организация маршрутной инфраструктуры на территории кладбищ — это обеспечение комфортной транспортной доступности любого места захоронения для посетителей, в особенности пожилых, с одновременным сохранением нормативных ограничений въезда личного транспорта на некрополи города, обеспечивающих возможность спокойного и безопасного мемориального посещения", — сказал Екимов.
"Перевозка граждан будет осуществляться на безвозмездной основе. В программу вошли следующие кладбища: Востряковское Северное, Востряковское Центральное, Долгопрудненское Центральное, Домодедовское, Котляковское, Кузьминское, Митинское; Николо-Архангельское, Перепечинское, Троекуровское, Химкинское, Хованское Западное, Хованское Северное, Хованское Центральное, Щербинское (центральная и южная территории)", — заключили в пресс-службе.