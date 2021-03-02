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Москва

На кладбищах Москвы к Пасхе запустят бесплатные автобусы 

ТАСС 1 час назад
На кладбищах столицы к Пасхе запустят бесплатные автобусы
Фото: РИА Новости
ГБУ "Ритуал" в преддверии пасхальных праздников запустит программу перевозки граждан по территории 16 крупных кладбищ столицы. Автобусные маршруты позволят добираться до захоронений, которые находятся на значительном удалении от входа на кладбище, сообщил ТАСС во вторник директор ГБУ "Ритуал" Артем Екимов.

"Организация маршрутной инфраструктуры на территории кладбищ — это обеспечение комфортной транспортной доступности любого места захоронения для посетителей, в особенности пожилых, с одновременным сохранением нормативных ограничений въезда личного транспорта на некрополи города, обеспечивающих возможность спокойного и безопасного мемориального посещения", — сказал Екимов.

Как уточнили в пресс-службе учреждения, в зависимости от кладбища транспорт будет ходить каждые 10-20 минут, а остановки будут осуществляться по требованию пассажиров. Для этих нужд было закуплено 25 автобусов.

"Перевозка граждан будет осуществляться на безвозмездной основе. В программу вошли следующие кладбища: Востряковское Северное, Востряковское Центральное, Долгопрудненское Центральное, Домодедовское, Котляковское, Кузьминское, Митинское; Николо-Архангельское, Перепечинское, Троекуровское, Химкинское, Хованское Западное, Хованское Северное, Хованское Центральное, Щербинское (центральная и южная территории)", — заключили в пресс-службе.

В 2021 году православная Пасха выпадает на 2 мая.
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Новости Москвы , Артем Екимов , ИТАР-ТАСС
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