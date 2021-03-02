ТПУ «Калужская» появится в Обручевском районе

Транспортно-пересадочный узел "Калужская" появится в Обручевском районе столицы, сообщает портал мэра и правительства столицы

Глава департамента строительства Рафик Загрутдинов уточнил, что ТПУ создадут на базе станции метро "Калужская" Калужско-Рижской линии и строящейся станции "Воронцовская" Большой кольцевой линии (БКЛ).

Он обеспечит пересадку между двумя станциями метро и наземными видами транспорта.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что четыре станции метро откроются в Обручевском районе в ближайшие годы. Это две станции БКЛ и две станции линии, которая пойдет на Троицк.

Станция "Воронцовская" входит в состав южного участка БКЛ метро — от станции "Проспект Вернадского" до станции "Каховская".

Общая длина участка составляет семь километров, на нем строятся станции "Новаторская", "Воронцовская" и "Зюзино". В настоящее время участок готов на 64%. Открытие южного участка БКЛ позволит улучшить транспортное обслуживание около 550 тысяч человек, проживающих в ближайших районах, а также сократить интенсивность движения транспорта по прилегающей улично-дорожной сети примерно на 10–15%.

Также в районе, помимо улучшения транспортной доступности, реализуется еще ряд проектов в рамках программы "Мой район". В частности, в ближайшие годы будут благоустроены Ленинский проспект, улица Профсоюзная, а также Воронцовский парк, усадьба "Богородицкое" и еще более 70 дворов. Также в районе в рамках программы реновации расселят 17 жилых домов, в которых проживают 3,5 тысячи человек.