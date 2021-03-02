В Москве к осени уберут предупреждающие о камерах дорожные знаки 

Началось все с обсуждения нового ГОСТа дорожных знаков. Минтранс , Росавтодор, МАДИ и еще несколько ведомств спорили, как можно поменять знак «Фотовидеофиксация» — предлагали, например, выполнить его на синем фоне.

Остановились на самом простом варианте — оставить все как есть, в виде значка камеры на белом фоне. В итоге в новом ГОСТе знак просто поменял номер. Но ЦОДД пошел дальше и предложил по такому случаю убрать все эти знаки с московских дорог. Взамен предлагают смотреть расположение камер на разных сайтах.

Комментирует заместитель руководителя дирекции организации дорожного движения ЦОДД Сергей Назаров

Сергей Назаров, заместитель руководителя дирекции организации дорожного движения ЦОДД:

«Новые знаки 6.22 «Фотовидеофиксация» будут установлены на всех въездах в город. При этом на большинстве въездов уже установлены таблички 8.23, и так как они полностью соответствуют по внешнему виду новым знакам, менять их не придется. Новые знаки будут установлены только в тех местах, где их не хватает. При этом таблички 8.23 внутри города мы планируем убрать уже до 1 сентября этого года. Также хочу отметить, что информация о всех камерах размещена в интерактивном формате на едином транспортном портале, а также на сайте ЦОДД. Там каждый может с ней ознакомиться в любое время, и информация там постоянно обновляется».

Знаки «Фотовидеофиксации» можно убрать, потому что любой водитель и так знает, на каких участках камеры стоят, а на каких — нет, считают в ЦОДД. Тем более у всех есть навигатор, который предупреждает о камерах. Еще один аргумент властей — Москва и так уже вся заставлена камерами, знак висит перед каждым комплексом, и пора избавляться от нагромождения.

По новому ГОСТу, можно поставить один знак на въезде в город, чтобы просто предупредить — далее на дороге начинается фиксация нарушений. И неважно, стационарные это комплексы или так называемые треноги. Очень странная позиция, считает автолюбитель и телеведущий Вячеслав Субботин.

Вячеслав Субботин, телеведущий:

«Не каждый навигатор мне показывает. Там должно быть определенное разрешение, 800 метров должен быть масштаб в одном сантиметре. Если ты сделаешь 2-3 километра, он тебе уже не показывает и не предупреждает. Ну и потом, я, скажем, не люблю пользоваться навигатором именно, я люблю пользоваться картами, где есть пробки. Я сам определяю, как ехать. Таблички должны быть. Как написано в правилах, так и должно быть. Не должно быть подразделений, что в городе у нас одни правила, что тут мы не вешаем, за городом — другие правила. Сегодня все эти камеры превратились в чистый бизнес. Одни зарабатывают тем, что производят эти камеры, а другие — тем, что собирают штрафы».

Не только водители, но и многие автоэксперты уверены, что главная причина действий ЦОДД — собрать побольше штрафов с водителей. Об этом говорит и то, что камер в столице с каждым годом становится все больше — еще в 2019 году в списке ЦОДД значилось почти 2,5 тысячи комплексов фотовидеофиксации.

После того как предупреждающие знаки о камерах уберут, число нарушений точно вырастет — и дело даже не в том, что водители будут гонять, считает разработчик ГОСТа для дорожных камер Григорий Шухман.

Григорий Шухман, разработчик ГОСТа для дорожных камер:

«С одной стороны, конечно, когда водитель заведомо знает, где есть контроль, где его нет, они в этих местах, где стоят камеры, могут усиленно придерживаться правил. А в других местах просто могут игнорировать ограничения. Но с другой стороны, мы знаем, что у нас на дорогах множество избыточных ограничений, и мест, где большая вероятность ошибки из-за проблемной разметки и так далее. В случае, когда водитель знает, что там есть камера контроля, он особенно тщательно соблюдает все ограничения, таким образом, предупреждается правонарушение, вместо того, чтобы его монетизировать из бюджета штрафом. Таблички лучше было оставить, с целью именно предупреждения нарушения, а не с целью того, чтобы собрать деньги в бюджет».

Впрочем, ЦОДД говорит о демонтаже всех табличек как об окончательном решении. В Москве их насчитывается около 2 тысяч — все уберут до 1 сентября этого года.