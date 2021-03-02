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Власти Москвы поделились планами продления метро за МКАД 

Вечерняя Москва 22 минуты назад
Власти Москвы поделились планами продления метро за МКАД
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва
Действующие линии Московского метрополитена могут быть продлены за пределы Московской кольцевой автодороги. Об этом во вторник, 2 марта, рассказал руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.
Он подчеркнул, что столицы всех государств мира растут, потому увеличивается потребность перемещения людей с окраин городов.
После запуска Большой кольцевой линии и разгрузки действующей Кольцевой линии московской подземки можно будет подумать и о том, как «забирать пассажиров за МКАД», рассказал глава департамента строительства Москвы.
Загрутдинов также сообщил, что уже имеются четкие планы выхода за пределы МКАД Троицкой (Коммунарской) линии метро, которая в 2024 году дойдет до Коммунарки, а после 2025 года может достичь Троицка.
При этом у Люблинско-Дмитровской линии за пределами МКАД окажется станция «Физтех», у Сокольнической — «Новомосковская», у Калининско-Солнцевской — «Пыхтино» и «Внуково».
Вместе с тем Загрутдинов назвал преждевременным обсуждение планов по строительству целых новых линий, так как они должны быть четко увязаны с развитием Московских центральных диаметров и другого общественного транспорта столицы, сообщает РИА Недвижимость.
Ранее стало известно, как проходит реконструкция станций Каховской линии Московского метрополитена.
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Новости Москвы , Общество , Рафик Загрутдинов , Международный аэропорт Внуково , Правительство Москвы , РИА Новости , Троицк , Челябинская Область
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