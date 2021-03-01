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Москва

В московском дворе заметили красный снег 

Вероника Полынина 1 час назад
В московском дворе заметили красный снег
Фото: телеграм-канал «Новости Москвы»
Во дворе дома на Ленинградском проспекте в Москве заметили красный снег. Фотография необычного явления опубликована в телеграм-канале «Новости Москвы».
На снимке видно, что вокруг дома тянется широкая снежная полоса ярко-красного цвета.
Пользователи в комментариях принялись делиться предположениями, что могло стать причиной цветных осадков.
Высказывались версии о самоубийстве сосулей, разлитом борще и потекшем антифризе.
Однако большинство пользователей согласились с тем, что по земле растеклась жидкость огнебиозащиты, которой ранее были обработаны стропила на крыше дома.
В 2018 году в сочинской Красной поляне выпал снег желтого цвета. В Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды объяснили, что природное явление могло произойти из-за песка, который намело поверх сугробов.
Ранее «Рамблер» писал, что жители подмосковных Химок обратились к американскому предпринимателю Илону Маску с просьбой вывезти выпавший в городе снег на Марс.
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