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Около 86 парков появится в Новой Москве к 2035 году 

Вечерняя Москва 3 часа назад
Около 86 парков появится в Новой Москве к 2035 году
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
В ТиНАО появится 86 парков площадью 12 тысяч гектаров к 2035 году. Об этом в понедельник, 1 марта, сообщил глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.
По его словам, на восьми объектах специалисты уже ведут работы.

— Для каждого из парков разрабатывают свою оригинальную концепцию. В округах создают оздоровительные, историко-культурные, спортивные, археологические, зоологические и сельскохозяйственные пространства, — уточнил руководитель ведомства.

Кроме того, Жидкин рассказал, что основную часть средств на создание зеленых территорий выделили из бюджетов Москвы и поселений. Некоторые проекты финансируют девелоперы. Так, один из последних крупных проектов — благоустройство старинной усадьбы в селе Кленово. Там появились детские и спортплощадки, а также зеленый театр со сценой, заключил глава ведомства.
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Новости Москвы , Владимир Жидкин
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