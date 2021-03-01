Киноклуб «8 Марта» появится в Москве 

К столетию празднования Международного женского дня в России сеть "Москино" откроет в столице новый киноклуб "8 марта", сообщает ТАСС. Новый проект будет посвящен выдающимся женским именам в мировом кинематографе. Первая встреча пройдет 8 марта 2021 года, на открытии киноклуба покажут фильм Веры Сторожевой "Небо. Самолет. Девушка" главную роль в котором исполнила Рената Литвинова

"Разговоры о женском тренде в российском и мировом кинематографе становятся все более актуальными и громкими. Меняется отношение к "женскому вопросу" в профессиональной среде, появляются новые тенденции в СМИ и маркетинге, по-новому формируется содержание телепередач, журналов и онлайн-медиа", — рассказала генеральный директор "Москино" Наталья Мокрицкая.

Она отметила, что "Москино" интересна данная повестка, в связи с чем и было принято решение об открытии киноклуба на эту тему. Зрители киноклуба познакомятся с выдающимися картинами, снятыми женщинами, узнают о великих женских именах в кино, а также увидят, как женская проблематика отражалась в кинематографе.

Ранее россиянки рассказали, какие подарки хотят получить на 8 Марта. Согласно опросу, 38% женщин хотели бы получить на 8 Марта ювелирные украшения, еще 30% предпочитают косметику или парфюмерию. Порядка 27% опрошенных хотели бы делать покупки в любимых магазинах сами, поэтому желают получить подарочный сертификат.