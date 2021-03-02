Собянин назначил главу управы района Арбат

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Мэр Москвы Сергей Собянин назначил Юрия Нечаева на должность главы управы района Арбат. Об этом во вторник, 2 марта, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Согласно документу, служебный контракт с Нечаевым заключен на срок полномочий мэра Москвы, но не превышающий предельный срок замещения указанной должности.