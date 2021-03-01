Более 8 тысяч москвичей переселят по реновации в Щукине

Свыше восьми тысяч человек из 42 домов в столичном районе Щукино переселят по программе реновации. Об этом в понедельник, 1 марта, сообщили в пресс-службе Стройкомплекса Москвы.

По словам главы ведомства Андрея Бочкарева, общая площадь объектов, которые необходимо расселить, составляет 130 тысяч квадратных метров.

— В них проживает порядка 8,1 тысячи участников программы, — цитирует его Интерфакс.

До конца 2024 года расселят пять домов в рамках первого этапа программы реновации. Первую новостройку уже построили на Новощукинской улице. Ее ввод намечен на апрель. Кроме того, еще две площадки для строительства подобрали на Авиационной улице.