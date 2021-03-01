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Более восьми тысяч москвичей переселят по реновации в Щукине 

Вечерняя Москва 1 час назад
Более 8 тысяч москвичей переселят по реновации в Щукине
Фото: Вечерняя Москва
Свыше восьми тысяч человек из 42 домов в столичном районе Щукино переселят по программе реновации. Об этом в понедельник, 1 марта, сообщили в пресс-службе Стройкомплекса Москвы.
По словам главы ведомства Андрея Бочкарева, общая площадь объектов, которые необходимо расселить, составляет 130 тысяч квадратных метров.

— В них проживает порядка 8,1 тысячи участников программы, — цитирует его Интерфакс.

До конца 2024 года расселят пять домов в рамках первого этапа программы реновации. Первую новостройку уже построили на Новощукинской улице. Ее ввод намечен на апрель. Кроме того, еще две площадки для строительства подобрали на Авиационной улице.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что жителей района Щукино начнут переселять в новый дом по программе реновации весной 2021 года. По его словам, новый дом на Новощукинской улице будет 18-этажным и трехсекционным. В новостройке будет 306 квартир общей площадью 17,5 тысячи квадратных метров.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , Интерфакс
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