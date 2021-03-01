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Свыше 100 домов построили в столице по программе реновации 

РИАМО и ещё 2 1 час назад
Свыше 100 домов построили по программе реновации
Фото: © сайт мэра Москвы
В столице по программе реновации возвели 102 дома, суммарная площадь которых составляет 1,2 миллиона квадратных метра, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«За прошедшую неделю введены в эксплуатацию еще четыре новостройки по реновации. Таким образом, построено уже более ста домов с момента старта программы, 77 из них переданы под заселение», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. ​

Он добавил, что новостройки появились на востоке, северо-востоке, западе и юго-востоке столицы. На текущий момент по программе реновации возводится еще 173 дома.
Программу реновации жилищного фонда утвердил мэр Москвы Сергей Собянин в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона москвичей.
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