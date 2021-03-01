Свыше 100 домов построили по программе реновации

«За прошедшую неделю введены в эксплуатацию еще четыре новостройки по реновации. Таким образом, построено уже более ста домов с момента старта программы, 77 из них переданы под заселение», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. ​