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Москва

Погода в Москве: Гидрометцентр сообщил об аномально низком атмосферном давлении в Москве в ближайшие дни 

ТАСС и ещё 8 2 часа назад
Москвичей предупредили об аномально низком давлении
Фото: ТАСС
Аномально низкое атмосферное давление прогнозируется в Москве в ближайшие дни. Особенно низкие его показатели будут зафиксированы в 7 марта — ниже нормы на 15-20 мм ртутного столба, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Нормой атмосферного давления для столицы является 748 мм ртутного столба.

"По-настоящему заметное понижение давления будет к воскресенью — примерно на 15-20 мм ртутного столба оно станет ниже нормы. Будет около 730 мм ртутного столба", — сообщил он.

По словам Вильфанда, атмосферное давление будет ниже нормы и во все предыдущие дни.
По данным Гидрометцентра, в среду днем атмосферное давление в Москве будет составлять 746 мм ртутного столба, 4 марта — 735 мм ртутного столба, 5 марта — 742 мм ртутного столба, 6 марта — 747 мм ртутного столба, 7 марта — 729 мм ртутного столба, 8 марта — 739 мм ртутного столба.
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Новости Москвы , Погода , Прогноз погоды , Мокрый снег , Роман Вильфанд , ИТАР-ТАСС , Московская область
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