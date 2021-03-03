Москвичей предупредили об аномально низком давлении

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Роман Вильфанд. Аномально низкое атмосферное давление прогнозируется в Москве в ближайшие дни. Особенно низкие его показатели будут зафиксированы в 7 марта — ниже нормы на 15-20 мм ртутного столба, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России

Нормой атмосферного давления для столицы является 748 мм ртутного столба.

"По-настоящему заметное понижение давления будет к воскресенью — примерно на 15-20 мм ртутного столба оно станет ниже нормы. Будет около 730 мм ртутного столба", — сообщил он.

По словам Вильфанда, атмосферное давление будет ниже нормы и во все предыдущие дни.

По данным Гидрометцентра, в среду днем атмосферное давление в Москве будет составлять 746 мм ртутного столба, 4 марта — 735 мм ртутного столба, 5 марта — 742 мм ртутного столба, 6 марта — 747 мм ртутного столба, 7 марта — 729 мм ртутного столба, 8 марта — 739 мм ртутного столба.