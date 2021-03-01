Анонсирован форсайт-проект «Москва 2050» 

В рамках форсайт-проекта создадут карту трендов и возможностей Москвы-2050. Его участниками станут специалисты Москомархитектуры, Института Генплана Москвы и более 50 приглашенных экспертов, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию МОСЛЕНТЫ.

Куратором программы является председатель Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы Юлиана Княжевская , куратор архитектурно-градостроительной секции — главный архитектор города Москвы Сергей Кузнецов

По словам Княжевской, будущее столицы во многом зависит от того, как мы сформулируем тот образ и те ценности, которые хотим видеть несколько десятилетий спустя.

«Участие в форсайт-проекте признанных экспертов поможет решить данную задачу на визионерском уровне», — считает она.

Организаторы проекта также отметили, что важно не просто спрогнозировать развитие Москвы, но и понять, как прийти к желаемой реальности в 2050 году. При этом отмечается, что на фоне общей неопределенности планировать будущее города, исходя из текущих прогнозов, становится все сложнее, и нужны подходы, которые помогут увязать разнонаправленные тренды и вызовы.

«Какой именно будет Москва через почти 30 лет, мы можем представить только примерно, но уже сейчас способны увидеть тренды, которые могут быть жизнеспособными и актуальными на протяжении этого времени. Уверен, что обсуждение уже на этом этапе будет крайне эффективным и позволит заложить фундамент для будущих изменений», — сказал Кузнецов.

В рамках программы пройдут сессии «Горожанин и его новые ценности», «Новые вызовы и технологии в городе» и «Градостроительство: ответы новому» (помимо установочной и завершающей). Результатами этой работы станут карта, на которой будут отражены тренды и возможности для Москвы, а также книга «МОСКВА-2050. Вызовы будущего».