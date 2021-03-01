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Три станции Московской железной дороги переименуют с 25 марта 

ТАСС и ещё 3 1 час назад
Три станции Московской железной дороги переименуют
Фото: РИА Новости
Три станции Московской железной дороги (МЖД) сменят название с 25 марта. Коломенское переименуют в Варшавскую, станция Тушино будет называться Тушинской, Перово переименуют в Чухлинку. Об этом сообщается в понедельник в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Теперь пассажирам будет проще — две станции будут называться как ближайшее метро, а станция Перово Казанского направления будет иметь одно название со станцией Чухлинка Горьковского направления", — говорится в сообщении.

Станция Коломенское расположена на Павелецком направлении МЖД, платформа Тушинская — на Рижском направлении.
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