Три станции Московской железной дороги переименуют

Три станции Московской железной дороги (МЖД) сменят название с 25 марта. Коломенское переименуют в Варшавскую, станция Тушино будет называться Тушинской, Перово переименуют в Чухлинку. Об этом сообщается в понедельник в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"Теперь пассажирам будет проще — две станции будут называться как ближайшее метро, а станция Перово Казанского направления будет иметь одно название со станцией Чухлинка Горьковского направления", — говорится в сообщении.
Станция Коломенское расположена на Павелецком направлении МЖД, платформа Тушинская — на Рижском направлении.