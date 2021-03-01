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Карту «Тройка» стали принимать еще на 100 маршрутах Подмосковья 

Российская Газета и ещё 6 6 часов назад
«Тройку» стали принимать еще на 100 маршрутах Подмосковья
Фото: РИА Новости
С 1 марта столичную транспортную карту "Тройка" стали принимать еще на 100 автобусных маршрутах Московской области. Дополнительные маршруты, где принимают к оплате проезда "Тройку", появились практически в каждом муниципалитете области.

"Таким образом, возможность расплатиться одной транспортной картой появилась уже в 1,5 тысячи автобусах областного перевозчика", — сообщил вице-губернатор Подмосковья Игорь Тресков, добавив, что власти поэтапно будут увеличивать число маршрутов, где принимают "Тройку", и дальше.

Тариф на проезд в подмосковных автобусах в черте одного города по "Тройке" сегодня составляет 37 рублей. Столько же стоит одна поездка, если расплачиваться банковской картой.
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Новости Москвы , Игорь Тресков , Московская область
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