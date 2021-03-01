«Тройку» стали принимать еще на 100 маршрутах Подмосковья

"Таким образом, возможность расплатиться одной транспортной картой появилась уже в 1,5 тысячи автобусах областного перевозчика", — сообщил вице-губернатор Подмосковья Игорь Тресков, добавив, что власти поэтапно будут увеличивать число маршрутов, где принимают "Тройку", и дальше.