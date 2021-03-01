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Собянин на год продлил запрет на въезд транзитных грузовиков на МКАД 

Павел Тиунов 3 часа назад
Собянин на год продлил запрет на въезд транзитных грузовиков на МКАД
Фото: ТАСС
В столице запрет на въезд транзитного грузового транспорта весом больше 12 тонн на МКАД решили продлить на год, завил мэр Москвы Сергей Собянин. При этом градоначальник в своем блоге подчеркнул, что впоследствии ограничения станут постоянными.
Собянин напомнил, что запрет на передвижение большегрузов по МКАД был введен 20 февраля 2021 года на фоне неблагоприятных погодных условий. Транспортный поток было решено перенаправить на ЦКАД, чтобы разгрузить МКАД и дороги Подмосковья. Исключение оставили только для транспорта, который обслуживает жителей и предприятия столицы и Московской области.

«Первые два дня действия нового порядка показали, что перевод большегрузов на альтернативные трассы сделал движение в Москве и области комфортнее и безопаснее», — написал мэр.

По подсчетам аналитиков, за время действия ограничений поток на ЦКАД увеличился на 5,5 тысяч грузовиков в сутки, однако пропускная способность трассы еще не исчерпана. На МКАД стало меньше транспорта на 18%, а за минувшие выходные впервые за долгое время на московской кольцевой автодороге не было зарегистрировано ни одной аварии, подчеркнул Собянин.

«Решение об ограничении движения по МКАД транзитных грузовиков весом свыше 12 тонн себя полностью оправдало. Поэтому мы приняли решение продлить его на год, но уже сейчас понимаем, что оно будет действовать на постоянной основе», — резюмировал градоначальник.

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Новости Москвы , Сергей Собянин
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