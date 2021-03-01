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В Москве отремонтируют Библиотеку киноискусства 

Главгосэкспертиза России 3 часа назад
Библиотеку киноискусства отремонтируют
Фото: Яндекс-карты
Главгосэкспертиза России проверила достоверность определения сметной стоимости капитального ремонта Библиотеки киноискусства, расположенной на улице Каретный ряд в Москве. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.
Государственная библиотека киноискусства имени С. М. Эйзенштейна — культурный центр и первая в России публичная специализированная библиотека, в которой можно познакомиться как с новыми, так и с редкими изданиями по кино и другим видам искусства. Библиотеку сформировали в 2008 году — в год столетия национального кинопроизводства в России и 110-летия со дня рождения выдающегося кинорежиссера Сергея Эйзенштейна. Библиотека насчитывает более 100 000 единиц хранения, а основу собрания книг по киноискусству составила библиотека кинематографистов, существовавшая с 1934 года.
В 2019 году вышло распоряжение Правительства Российской Федерации о переводе библиотеки в ведение Министерства культуры России, учреждение вошло в структуру Музея кино. Тогда же было принято решение о необходимости реновации библиотеки — как с точки зрения ремонта, так и в плане обновления ее концепции: планировалось, что после открытия здесь начнут проводить специальные программы, лекции и мастер-классы.
Согласно проекту, достоверность определения сметной стоимости которого проверила Главгосэкспертиза России, в помещениях библиотеки, которая занимает часть подвального и первого этажей жилого «сталинского» дома, будет проведен капитальный ремонт. Здесь расширят имеющиеся и устроят новые дверные проемы, внутренняя отделка выполнят в стиле «лофт» кирпичные стены оставят без отделки, а потолок окрасят в черный цвет. Также проведут и другие необходимые работы.
После их окончания в библиотеке будут действовать читальный зал и мини-ярмарка, заработают обновленный кинотеатр, лекторий и экспозиционный зал. Откроется в библиотеке и буфет для посетителей. Во всех помещениях будут созданы комфортные условия для людей с ограниченными физическими возможностями.
Финансирование капитального ремонта планируется осуществлять полностью за счет федерального бюджета. Проектную документацию подготовило АО «Строительная компания „ФЛАН-М“.
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