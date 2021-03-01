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Транзитным большегрузам навсегда запретят ездить по МКАД 

News.ru и ещё 28 1 час назад
Транзитным большегрузам навсегда запретят ездить по МКАД
Фото: pixabay.com
Решение властей столицы об ограничении движения транзитных грузовиков весом свыше 12 тонн по Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД) будет носить постоянный характер, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Ограничения на движение транзитных большегрузов по МКАД, введённые 20 февраля во время снегопадов, по его словам, себя оправдали.
Решение об ограничении движения по МКАД транзитных грузовиков весом свыше 12 тонн себя полностью оправдало. Поэтому мы приняли решение продлить его на год, но уже сейчас понимаем, что оно будет действовать на постоянной основе, — написал в своём блоге Собянин.
Власти Москвы и Подмосковья ввели ограничения на движение транзитных грузовиков по МКАД 20 февраля, направив их на ЦКАД и «бетонки» А107 и А108. Грузовики, обслуживающие жителей и предприятия столичного региона, допускались на МКАД только после оформления пропуска.

Первые два дня действия нового порядка показали, что перевод большегрузов на альтернативные трассы сделал движение в Москве и области комфортнее и безопаснее. При этом количество обращений за пропусками не увеличилось, — отметил Собянин.

Градоначальник добавил, что проблем с доставкой продуктов и других грузов в это время не наблюдалось. При этом впервые за последние десятилетия два дня подряд в прошедшие выходные на МКАД не произошло ни одной аварии с участием грузовиков, а средняя скорость движения увеличилась на 11%.
Как писал NEWS.ru, ранее замглавы ЦОДД и начальник ситуационного центра Александр Евсин заявил, что столичным властям следует запретить въезд грузовиков в город в снегопады. По его словам, буксующие в снегу фуры мешают уборке снега. В результате «рождается порочный круг», так как большегрузы блокируют дороги, коммунальные службы не могут убрать снег, а новый снег увеличивает число застрявших фур.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , Правительство Москвы , Московская область
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