Время работы Московского зоопарка продлили на час

— У вас больше шансов обойти обе территории зоопарка и не замерзнуть. Если все-таки стало прохладно, заходите погреться в павильоны. Дом птиц, слоновник, Дом обезьян, павильон «Фауна Китая», террариум, выставка амфибий, бабочек, паучков и так далее — все открыто, — говорится в сообщении.
— Бурая медведица Роза, гималайские мишки и сурки пока спят, но мы уже начинаем готовиться к их пробуждению. С приходом тепла могут проснуться и еноты — они быстро реагируют на изменение температуры и выходят на разведку. Активнее становятся львы, морские котики, гривистые волки и кустарниковые собаки. Прекрасные гиены Чип и Зола начинают регулярно проверять обстановку на улице. А белый мишка Врангель весной чаще купается в своем бассейне, — рассказали в зоопарке.