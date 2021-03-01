Боткинскую больницу подключили к ЕМИАС 

Городскую клиническую больницу имени Боткина присоединили к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС), сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова

По ее словам, подключение клиники к ЕМИАС означает выход на качественно иной уровень возможностей и для врачей, и для пациентов.

"Теперь в дополнение к новейшему оборудованию и высочайшей квалификации врачей на благо пациентов будут работать и новые информационные сервисы единой цифровой платформы здравоохранения. Вся медицинская информация, данные лабораторных и инструментальных исследований, заключения врачей и многое другое будут сразу попадать в электронную медицинскую карту", — объяснила заммэра.

Она добавила, что эти данные будут доступны врачам и в поликлинике, и в стационаре. На сегодняшний день в столице уже 34 многопрофильных стационара подключены к ЕМИАС.

Интеграция других городских клиник продолжится, пообещала заммэра. Боткинская больница — одна из крупнейших в Москве. Ежегодно в ней проходят стационарное лечение более 100 тысяч человек, более одного миллиона лечатся амбулаторно. Из-за специфики Боткинской больницы оцифровка и подключение всех процессов к ЕМИАС — очень сложный технический и организационный процесс.

"Важно отметить, что внедрение системы в клиническую практику невозможно без участия коллектива и руководства стационара. Это многоступенчатый процесс разработки, апробирования, обучения и обоюдное желание выйти на новый качественный цифровой уровень оказания медицинской помощи", — цитирует Ракову портал мэра и правительства Москвы.

Подключение к ЕМИАС позволит перейти к электронной документации, откроет медикам доступ к электронным медкартам и информации о ходе и истории лечения. Больница сможет качественнее управлять потоками пациентов, планировать оперативные вмешательства и выполнять другие ключевые операции.

Также ЕМИАС интегрируют со смежными информационными системами., что обеспечит преемственность данных при ведении истории болезни.

Ранее сообщалось, что москвичи более 24 миллионов раз обратились к электронной медкарте за год работы сервиса. Ежедневно через mos.ru в карту заходят порядка 40 тысяч человек. При этом пользоваться медкартой на мобильном устройстве предпочитают уже более 530 тысяч москвичей. Чтобы получить доступ к медкарте, требуется выбрать на портале раздел "Здоровье" в "Каталоге услуг", а затем выбрать пункт меню, посвященный этому сервису. Далее необходимо заполнить заявление, после чего доступ к карте предоставят в течение пяти дней.

Пользоваться медицинской картой можно также на смартфонах. Для этого потребуется приложение "ЕМИАС. ИНФО". При этом обязательно надо оформить доступ через mos.ru, и только потом появится возможность ознакомиться с документом на смартфоне.