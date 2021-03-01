125% сезонной нормы осадков выпало в столице за зиму

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В столице за всю зиму выпало 167,4 миллиметра осадков, что превышает сезонную норму на четверть, высота сугробов достигала 59 сантиметров, сообщает РИАМО.

За минувшую зиму самым обильным по осадкам оказался февраль. В последний месяц сезона выпало 70,7 миллиметра осадков, что составляет 195% месячной нормы. В декабре выпало 30,6 миллиметра осадков, в январе — 66,1 миллиметра.

«В итоге сезонная сумма составила 167,4 миллиметра, что превышает норму на четверть. Рекордными по осадкам оказались 12 и 13 февраля, за 13 февраля в виде снега выпало 18 миллиметров», — говорится в сообщении.

Самые высокие сугробы на ВДНХ зафиксировали 14 февраля — тогда их высота составила 59 сантиметров. В последний день зимы высота сугробов сократилась до 45 сантиметров.