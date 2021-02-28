«Круговая кинопанорама» откроется на ВДНХ до конца года

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Сергей Собянин сообщил об открытии аттракциона "Круговая панорама" на ВДНХ в 2021 году. Заявление он сделал в эфире телеканала "Россия".

"Круговая кинопанорама" будет введена в этом году. Исторический объект, который тоже доставит детям много удовольствия", — поделился мэр.

Он добавил, что на ВДНХ также появятся музей шоколада, колесо обозрения, большой детский парк развлечений.

Ранее Сергей Собянин открыл мультимедийный центр "Союзмульпарк" на территории ВДНХ. По данным пресс-службы мэрии и правительства Москвы, экспозиция павильона включает 18 мультимедийных аттракционов. Они были созданы по мотивам отечественных мультфильмов с использованием новейших цифровых технологий.