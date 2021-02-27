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Москва

На ВДНХ открыли мультимедийный парк «Союзмультфильма» 

BFM.RU 49 минут назад
На ВДНХ открыли мультимедийный парк «Союзмультфильма»
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы
Отправиться к Карлсону и догнать стокгольмских жуликов, отогнать пчел от меда Винни-Пуха, пилотировать Летучий корабль, спасти невиданных животных и раскрыть тайну Третьей планеты — все это теперь возможно на ВДНХ. На днях там официально открылся Союзмультпарк. Ажиотаж такой, что на эти выходные все билеты уже проданы.
В новой локации 18 интерактивных аттракционов, в том числе с технологиями VR. Полуторачасовая экскурсия в мини-группе с аниматором погружает взрослых и детей буквально внутрь любимых мультиков советского периода и современной России.
Сравнение с «Диснейлендом» и «Островом мечты» некорректно, говорит москвичка Мария, мама восьмилетней Алисы.

«Первый этаж— это путешествие внутрь мультфильма. Там было по мотивам «Маугли». Понравилась локация с Карлсоном: там можно было щекотать жуликов, которые ходят, и ловить их. Еще интересный аттракцион «Тайна третьей планеты». Дети видят перед собой космический корабль «Пегас», и, когда дети нажимают на пуск, там начинается история: нужно спасти неведомых зверей от плена роботов. Есть зона «Ежик в тумане», где детишки могут с помощью фонариков ловить светлячков и освещать дорогу ежику».

В восторге от Союзмультпарка и москвичка Виктория, мама семилетнего Эрика:

«Там все герои реагируют на твои движения, на поднятие руки. Там был аттракцион с Винни-Пухом, где нужно было отогнать пчел от баночек с медом. И музыкальное сопровождение такое же, как из мультиков, и герои в точности так же нарисованы. Есть аттракцион, где ты раскрашиваешь главного персонажа на выбор, и потом он оживает на экране так, как ты его раскрасил».

Периодически инсталляции обещают обновлять, и обе москвички со своими детьми готовы сходить в мультимедийный центр повторно. Рядом вскоре обещают открыть музей шоколада, круговую кинопанораму и огромный детский парк аттракционов. Однако и без этого центр пользуется большой популярностью.
Запись на эти выходные (а центр работает каждый день) уже закрыта. Вот что сообщают на кассе:
— На данный момент открыта запись с 2 марта, то есть со вторника. До конца февраля все раскуплено уже.
— Сколько длятся сеансы?
— Примерно полтора часа сеанс. За полтора часа и взрослые, и детки уже в принципе устают. Этого вполне достаточно. Очень активные локации, и очень много действий надо сделать.
— А есть, где припарковаться у вас?
— У Южного входа есть бесплатная парковка от торгового центра. У нас непосредственно парковки нет, мы находимся на территории ВДНХ.
— А сколько идти от Южного входа до вас?
— Минут шесть.
Стоимость билетов в будни: детский 1050 рублей, взрослый 550 рублей. В выходные чуть дороже. Существенный минус Союзмультпарка — отсутствие фудкорта. Чтобы перекусить, нужно выйти из павильона. Впрочем, кафе тут в шаговой доступности. Сотрудники центра рекомендуют брать с собой для ребенка сменку.
Союзмультпарк — совместный проект студии «Союзмультфильм», правительства Москвы и Минкультуры России.
В тестовом режиме в павильоне № 7 «Семена» он работает больше месяца. В минувшую среду мультимедийный центр официально открыл мэр Москвы Сергей Собянин.
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