Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Собянин предложил отказаться от установки памятника на Лубянке 

Вероника Полынина 21 минуту назад
Собянин предложил отказаться от установки памятника на Лубянке
Фото: РИА Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин остановил голосование об установке памятника на Лубянке.
Столичный градоначальник написал в блоге, что после двух дней голосования на «Активном гражданине» стало очевидно, что общественной мнение разделилось примерно поровну: половина граждан голосовала за установку памятника Александру Невскому, другая половина — за возвращение на Лубянку монумента Феликсу Дзержинскому.
Мэр высказал мнение, что голосование стало превращаться «в противостояние людей, придерживающихся разных взглядов».
Более 50 тыс. москвичей уже проголосовали за установку памятника на Лубянке

«Разные точки зрения на историю неизбежны. Но памятники, которые стоят на улицах и площадях, должны не раскалывать, а объединять общество. Поэтому я считаю правильным остановить этот процесс и пока оставить Лубянскую площадь в том виде, как она есть сейчас», — заявил Собянин.

Мэр поблагодарил участников голосования и попросил их согласиться с этим решением, пообещав вернуться к вопросу установки памятника в будущем.
Видео дня. Киркоров задолжал судебным приставам 70 млн рублей
Комментарии 49
Новости Москвы , Александр Невский , Феликс Дзержинский , Сергей Собянин
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Лучший в мире: «Искандер» применили в Сирии
00:29
Лучший в мире: «Искандер» применили в Сирии
Армия Оружие
Появилось видео избиения музыканта группы «Машина времени»
01:25
Появилось видео избиения музыканта группы «Машина времени»
Происшествия Криминал
Полуголые чиновницы устроили коллегам карнавал
00:12
Полуголые чиновницы устроили коллегам карнавал
Общество
«Натаха, скажи „привет“»: пострадавшую при взрыве сняли на видео
00:13
«Натаха, скажи „привет“»: пострадавшую при взрыве сняли на видео
Происшествия
В кафе устроили массовую перестрелку в духе 90-х
00:33
В кафе устроили массовую перестрелку в духе 90-х
Происшествия Криминал
Из-под завалов после взрыва в Нижнем Новгороде извлекли девушку
00:43
Из-под завалов после взрыва в Нижнем Новгороде извлекли девушку
Происшествия
Мужчина из ружья расстрелял машину соседа
00:43
Мужчина из ружья расстрелял машину соседа
Происшествия
Рядом с метро в Нижнем Новгороде прогремел взрыв
00:13
Рядом с метро в Нижнем Новгороде прогремел взрыв
Происшествия
Старик из-за дочери стал наркозакладчиком
01:18
Старик из-за дочери стал наркозакладчиком
Происшествия
Мать выбросила детей из окна и спасла им жизнь
00:55
Мать выбросила детей из окна и спасла им жизнь
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение