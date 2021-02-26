Собянин предложил отказаться от установки памятника на Лубянке 

Мэр Москвы Сергей Собянин остановил голосование об установке памятника на Лубянке.
Столичный градоначальник написал в блоге, что после двух дней голосования на «Активном гражданине» стало очевидно, что общественной мнение разделилось примерно поровну: половина граждан голосовала за установку памятника Александру Невскому, другая половина — за возвращение на Лубянку монумента Феликсу Дзержинскому.
Мэр высказал мнение, что голосование стало превращаться «в противостояние людей, придерживающихся разных взглядов».
«Разные точки зрения на историю неизбежны. Но памятники, которые стоят на улицах и площадях, должны не раскалывать, а объединять общество. Поэтому я считаю правильным остановить этот процесс и пока оставить Лубянскую площадь в том виде, как она есть сейчас», — заявил Собянин.
Мэр поблагодарил участников голосования и попросил их согласиться с этим решением, пообещав вернуться к вопросу установки памятника в будущем.