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Москва

Коммунальщики Москвы получили более 30 заявок о подтоплениях 26 февраля 

ТАСС и ещё 4 14 минут назад
Коммунальщики Москвы приняли вызов природы
Фото: РИА Новости
Более 30 заявок о подтоплениях в разных местах города было получено столичными коммунальщиками в день перепада температуры воздуха более чем на 20 градусов. Об этом сообщил журналистам в пятницу заммэра Москвы Петр Бирюков.

"В данный период в городе примерно 400 бригад, системы "Мосводостока", "Водоканала", "автомобильных дорог" работают на прочистке водоприемных устройств, решеток. Мы заранее начали готовиться к этой работе. Проводятся мероприятия, дежурят необходимые службы в местах низменных, где могут быть скопления воды. Эта работа позволила сделать комфортным проезд по городу. Надо отметить, что всего лишь 32 заявки поступило в коммунальные службы на тему, что в тех или иных низменных местах собирается вода. Оперативное реагирование аварийных бригад позволило решить эту задачу достаточно быстро", — сказал Бирюков.

По его словам, в городе на круглосуточном дежурстве находятся более 2 тыс. сотрудников коммунальных служб.

"Эта работа с учетом погодных явлений будет продолжена и в последующие сутки, мы эти бригады перевели на круглосуточный режим работы, делаем все, чтобы в городе было комфортно проехать", — сказал он.

Бирюков добавил, что в настоящее время организуются водоотводные кюветы вдоль дорог. По словам заммэра, особое внимание коммунальщики уделяют большим магистралям, ТТК и МКАД.

"Зима продолжает приносить сюрпризы москвичам, как и в целом по стране . Буквально вчера температуры наружного воздуха доходили до -17 градусов, сегодня это плюсовые температуры, начинается обильное снеготаяние. На сегодняшний день коммунальные службы города были подготовлены к тому, чтобы вызов природы воспринять и продолжить работу", — отметил заммэра.

Он добавил, что дорожные службы продолжают работать над очисткой улиц Москвы от снега, а также вывозят снег из дворов, чистят крыши. По его словам, коммунальщики порядка 2 недель работают в напряженном ритме.

"Сил, средств технических и людских ресурсов достаточно, чтобы с этой работой справиться", — заключил он.

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