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Жители района Крылатское получили бесплатные места для парковки 

Вечерняя Москва и ещё 2 43 минуты назад
Жители района Крылатское получили бесплатные места для парковки
Фото: РИА Новости
Бесплатную парковку организовали для жителей района Крылатское на западе Москвы.

— В Крылатском для жителей района организована бесплатная парковка. В Западном административном округе Госинспекция по недвижимости провела проверку законности размещения платной автостоянки после обращения граждан. Специалисты ведомства провели обследование земельного участка адресу: Москва, Рублевское шоссе владение 34, корпус 1, который использовался под коммерческую парковку, — сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Уточняется, что участок площадью 1,5 тысячи квадратных метров был ограничен для общего пользования, а с жителей за стоянку автомобиля незаконно взималась плата. После того, как нарушение выявили, шлагбаум и пост охраны были демонтированы силами префектуры Западного округа. На месте нелегальной стоянки сейчас организована бесплатная открытая парковка, где может разместиться одновременно 70 автомобилей.
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