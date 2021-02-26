Жители района Крылатское получили бесплатные места для парковки 

Бесплатную парковку организовали для жителей района Крылатское на западе Москвы

— В Крылатском для жителей района организована бесплатная парковка. В Западном административном округе Госинспекция по недвижимости провела проверку законности размещения платной автостоянки после обращения граждан. Специалисты ведомства провели обследование земельного участка адресу: Москва, Рублевское шоссе владение 34, корпус 1, который использовался под коммерческую парковку, — сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Уточняется, что участок площадью 1,5 тысячи квадратных метров был ограничен для общего пользования, а с жителей за стоянку автомобиля незаконно взималась плата. После того, как нарушение выявили, шлагбаум и пост охраны были демонтированы силами префектуры Западного округа. На месте нелегальной стоянки сейчас организована бесплатная открытая парковка, где может разместиться одновременно 70 автомобилей.