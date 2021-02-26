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В Москве побит температурный рекорд 1990 года 

ИА Regnum и ещё 4 53 минуты назад
Температура в Москве побила рекорд 1990 года
Фото: РИА Новости
В Москве 26 февраля 2021 года по состоянию на 16:00 зафиксирована температура воздуха в 6,4 градуса выше нуля. Такие данные приводит портал «Метеоновости».
Таким образом в столице установлен новый температурный рекорд тепла на указанную дату. Ранее максимальная отметка на столбиках термометров в этот день была зафиксирована в 1990 году. Тогда воздух в столице прогрелся до шести градусов выше нуля.
Как отмечено в сообщении, причиной рекордной температуры воздуха стала не только мощная адвекция теплого воздуха, но и солнце, которое вышло из облаков после 14:00.
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