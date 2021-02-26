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«Победа» начнет полеты из Шереметьево в мае 

ТАСС и ещё 3 50 минут назад
«Победа» начнет полеты из Шереметьево в мае
Фото: ТАСС
Лоукостер "Победа" начнет полеты из аэропорта Шереметьево в мае, говорится в сообщении компании. "Победа" открыла продажу авиабилетов на рейсы в 12 российских городов и один зарубежный, Анталью.
"Лоукостер "Победа", входящий в Группу "Аэрофлот", в пятницу запустил продажу билетов на рейсы из второго базового аэропорта в Москве — Шереметьево, — отмечается в сообщении. — В летнем сезоне 2021 года "Победа" будет выполнять из Шереметьево регулярные рейсы в 12 российских городов и один зарубежный. В мае начнутся полеты в Пермь и Чебоксары; в июне — в Горно-Алтайск, Екатеринбург, Нальчик, Петрозаводск, Сочи, Уфу и Анталью; в июле — в Барнаул, Владикавказ, Минеральные Воды и Ульяновск".
Как уточнил представитель авиакомпании, полеты планируется начать с 11 мая.
Ранее "Победа" выполняла рейсы только из Внуково. Осуществление полетов из Шереметьево, который является базовым аэропортом "Аэрофлота", должно помочь "оптимизированию всей маршрутной сети группы".
На момент открытия продаж было доступно более 20 тыс. билетов по минимальным тарифам от 499 до 999 рублей.
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Новости Москвы , Международный аэропорт Внуково , Аэрофлот , Аэропорт Шереметьево , Алтайский Край , Анталья , Барнаул , Башкортостан , Владикавказ , Екатеринбург , Кабардино-Балкарская Республика , Краснодарский Край , Нальчик , Пермский Край , Пермь , Петрозаводск , Республика Карелия , Республика Северная Осетия — Алания , Свердловская Область , Сочи , Турция , Ульяновск , Ульяновская Область , Уфа , Чебоксары , Чувашская Республика
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